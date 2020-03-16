شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية: سنقدم الدعم لإيران رغم ضغوط العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

Advertisements الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقدم المساعدة لإيران وسط ضغوط العقوبات الأمريكية المستمرة وانتشار فيروس كورونا المستجد



وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان له أن السياسة الأمريكية اللاإنسانية تجاه إيران، التي تمر بفترة صعبة على خلفية فيروس كورونا، تسبب الأسف والقلق الشديد لروسيا.

وأضاف البيان "تطالب موسكو، في ظروف انتشار فيروس كورونا في إيران، الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران".