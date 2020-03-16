شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلق دخول الأجانب إلى أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم ذلك من من 18 مارس إلى 1 مايو.



ولن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

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