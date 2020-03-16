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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه تم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي منذ قليل ، إن الولايات المتحدة تمتلك 36 مستشفى وأن الأطباء مدربين للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يجري حاليا أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا.
وحذر مايك بومبيو الصين من نشر إشاعات وصفها بالعجيبة حول فيروس كورونا.
أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس إلى 7 حالات وزيادة معدل الإصابات إلى 950 حالة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، كشف كومو، عن خريطة توضح حالات الإصابة في مدن الولاية، أعلاها مدينة نيويورك التي سجلت 463 حالة تليها مقاطعة ويستشستر بـ 220 حالة.
ووصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة، وفقا لآخر إحصاء 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.
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