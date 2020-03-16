شكرا لقرائتكم كورونا.. الإصابات بقطر تصل 439 وتركيا تعلن عن 18 فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن العدد الرسمي الذي أعلنته تركيا عن المصابين بكورونا أقل بكثير من العدد الحقيقي، خاصة أنها اتخذت إجراءات أصابت الحياة اليومية بالشلل، حيث أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، أن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18.

وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.

لاحقا، قال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس، اليوم الاثنين، إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وفي كلمة للصحافيين، قال إرباس إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم، إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

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وفي وقت لاحق الاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية، إنها ستغلق مؤقتا صالات الألعاب الرياضية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وغيرها من الأماكن اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم كذلك تأجيل جميع التجمعات وأنشطة المنظمات غير الحكومية.

ارتفاع عدد الحالات في قطر إلى 439

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 439 حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية إن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، إضافة إلى حالات تعود لقطريين عائدين من السفر من بريطانيا وإسبانيا وسويسرا.

وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي.

وكانت الصحة العالمية أكدت أن انتشار فيروس كورونا تزايد خلال الأسبوع الأخير، داعية إلى عزل جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منشآت مجهزة طبيا.