كورونا يعزل العالم.. ألمانيا تغلق جميع المرافق الخدمية باستثناء المتاجر والصيدليات

قررت السلطات في ألمانيا غلق جميع المرافق الخدمية باستثناء المتاجر والصيدليات، بعد أن سجلت اليوم الاثنين أول حالة وفاة فى مدينة هامبورج الألمانية، طبقا لتقارير إعلامية، ليصبح بذلك عدد الوفيات في أنحاء البلاد 13 حالة، فيما تم تسجيل 6612 حالة، معظمها في ولايتي بادن فورتمبرج وبايرن، وبلغت إجمالي حالات التعافي 58 حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وتزامنا مع انتشار الفيروس الذي انتشر في الولايات الألمانية الست عشرة، انتشرت ظاهرة نهم الشراء وتخزين الطعام وذلك بعد دعوة وزير الداخلية هورست زيهوفر للمواطنين بضرورة تخزين الطعام وإعلان المستشارة إنجيلا ميركل أن بين 60 % أو70 ٪؜ من المواطنين سيصابون بالفيروس.

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وفي الأسابيع الأولى، أدى نهم الشراء إلى حدوث أزمات غذائية وإفلاس غذائي، ولمواجهة ذلك أصدرت الحكومة الألمانية قرارا بتحديد الطاقة الشرائيه لكل فرد بألا تزيد على وحدتين من كل سلعة.

وفي سياق متصل، قامت الحكومة الألمانية بمنح عطلة للمدارس والجامعات، مع مطالبة الأهالي بضرورة بقاء الأطفال في منازلهم قدر الإمكان، فيما تم إغلاق المساجد ودور العبادة والمراكز الثقافية، وتم منع صلاة الجمعه في المساجد حتى إشعار آخر.

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، قال اليوم الاثنين،: "إننا سنهزم فيروس كورونا معًا وليس ضد بعضنا البعض.. نحن لدينا نفس الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو إبطاء انتشاره وإنقاذ الأرواح".