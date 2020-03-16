"بلومبيرغ": تعرض أنظمة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أميركا لهجوم إلكتروني

أكدت مصادر مطلعة لشبكة "بلومبيرغ"، "تعرض ​وزارة الصحة​ والخدمات الإنسانية في ​الولايات المتحدة​ ليل الأحد لهجوم إلكتروني، في الوقت الذي تحاول البلاد كبح انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

ولفتت المصادر إلى أن "الهجوم سعى إلى إبطاء أنظمة الحواسيب في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية"، لافتةً إلى أن "​القراصنة​ أغرقوا خوادم الوزارة بملايين الطلبات، في غضون ساعات قليلة فقط، لكن محاولات الاختراق لم تتكلل بالنجاح".

كما شددت المصادر على أنه "جرى إطلاع المسؤولين الفيدراليين بما جرى عقب رصد الاحتراق، ولم ترد أي أخبار حول بيانات مسروقة من النظام الرقمي".

من جهته، كان مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن "معلومات خاطئة يجري تداولها حول احتمال فرض حجر صحي على مستوى وطني في الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "ما يروج له محض شائعات".

ونوّهت "بلومبيرغ" بأن "الوزارة لم تدل بأي تعليق حول الهجوم الإلكتروني المحتمل الذي جاء في فترة حرجة، من جراء تفشي الوباء العالمي على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وباقي دول العالم".