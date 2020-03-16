العربية: المجلس العلمي أوصى بضرورة العزل الصحي الكامل لفرنسا

افادت ​قناة العربية​ بأن "المجلس العلمي أوصى بضرورة العزل الصحي الكامل في ​فرنسا​". وفي وقت سابق اقترح رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة الأحد إلى 21 حزيران. ويأتي هذا المقترح قبل ساعات من كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفرنسيين، هي الثانية خلال أربعة أيام، في سياق تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

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