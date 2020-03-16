اقترح رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة الأحد إلى 21 حزيران.
ويأتي هذا المقترح قبل ساعات من كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفرنسيين، هي الثانية خلال أربعة أيام، في سياق تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا.
ويستند مقترح رئيس الوزراء الى توصيات المجلس العلمي بعد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأحزاب ورابطات مجالس تمثيلية في البلاد الاثنين بحسب المشاركين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.