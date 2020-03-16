رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ إرجاء الجولة الثانية من ​الانتخابات البلدية​ المقررة الأحد إلى 21 حزيران.

ويأتي هذا المقترح قبل ساعات من كلمة للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للفرنسيين، هي الثانية خلال أربعة أيام، في سياق تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في ​فرنسا​.

ويستند مقترح رئيس الوزراء الى توصيات المجلس العلمي بعد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأحزاب ورابطات مجالس تمثيلية في البلاد الاثنين بحسب المشاركين.