السلطات الإماراتية ترسل 32 طناً من الإمدادات الطبية إلى إيران

أرسلت السلطات ​الإمارات​ية طائرتي مساعدات تحملان 32 طناً من الإمدادات الطبية ومعدات الإغاثة إلى ​إيران​، لدعمها في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

من جهتها، أشادت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، "بجهود دولة الإمارات في تسيير رحلة مساعدات طبية ثانية إلى إيران"، معتبرةً ذلك "انعكاس للمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها الإمارات".

وشددت الهاشمي على أن "تقديم المساعدات لإنقاذ حياة أولئك الذين يعانون من ضائقة، أمر ضروري لخدمة المصلحة الإنسانية المشتركة".

من الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإمارات إمدادات طبية، حيث أرسلت في وقت سابق شحنة للصين شملت الكمامات والقفازات، وأرسلت كذلك إلى ​أفغانستان​ شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص".