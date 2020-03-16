أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا السكان إلى "البقاء في المنازل" في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي رسالة مسجلة، نشرت على صفحته الالكترونية، قال: "ابقوا في منازلكم تفادوا التواصل المباشر"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها".
وأشار إلى أنها "لحظات استثنائية"، قائلاً: "كثر منكم قلقون...ولذلك أولاً سوف نهزم الفيروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين كونوا متضامنين".
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: الرئيس الألماني يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.