أ ف ب: الرئيس الألماني يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ دعا السكان إلى "البقاء في المنازل" في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي رسالة مسجلة، نشرت على صفحته الالكترونية، قال: "ابقوا في منازلكم تفادوا التواصل المباشر"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها".

وأشار إلى أنها "لحظات استثنائية"، قائلاً: "كثر منكم قلقون...ولذلك أولاً سوف نهزم الفيروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين كونوا متضامنين".