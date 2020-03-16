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مجلس السيادة السوداني يعلن حالة طوارئ صحية في البلاد

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اعلن ​مجلس السيادة السوداني​، حالة طوارئ صحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار ​فيروس ​.

ولفت المجلس، في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي بعد اجتماع عقده مجلس الأمن والدفاع في القصر الجمهوري​​​.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.

وكانت السلطات السودانية أعلنت تعليق العمل جزئيا بالمحاكم المدنية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وعلقت العمل جزئيًا بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأحوال الشخصية. كما أعلنت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة شهر، ومنع التجمعات العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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