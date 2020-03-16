مجلس السيادة السوداني يعلن حالة طوارئ صحية في البلاد

اعلن مجلس السيادة السوداني، حالة طوارئ صحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
ولفت المجلس، في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي بعد اجتماع عقده مجلس الأمن والدفاع في القصر الجمهوري.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.
وكانت السلطات السودانية أعلنت تعليق العمل جزئيا بالمحاكم المدنية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وعلقت العمل جزئيًا بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأحوال الشخصية. كما أعلنت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة شهر، ومنع التجمعات العامة.
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