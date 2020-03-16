اخبار العالم

اكثر من ألف اصابة إضافية بكورونا في المانيا في يوم واحد والحصيلة 6012

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تسجيل اكثر من ألف اصابة إضافية ب​​ في ​المانيا​ في يوم واحد، لافتة إلى إرتفاع الحصيلة إلى 6012.

إضغط للمزيد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من ألف اصابة إضافية بكورونا في المانيا في يوم واحد والحصيلة 6012 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا