اكثر من ألف اصابة إضافية بكورونا في المانيا في يوم واحد والحصيلة 6012

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تسجيل اكثر من ألف اصابة إضافية ب​كورونا​ في ​المانيا​ في يوم واحد، لافتة إلى إرتفاع الحصيلة إلى 6012. إضغط للمزيد

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