قررت ​الحكومة الروسية​ تقييد دخول الأجانب والأشخاص الذين لا يحملون جنسية لأراضي البلاد اعتبارا من 18 آذار الحالي وحتى 1 ايار المقبل. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب للبلاد اعتبارا من 18 آذار وحتى 1 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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