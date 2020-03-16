البنتاغون: وضع وزير الدفاع الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنه "تم وضع وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.
وشدد البنتاغون على انه "تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 36 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.
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