أشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين إلى أن "مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا هي من مسؤولية أكثر من وزارة وليست وزارة الصحة فقط"، معتبرة أن "الازمة فضحت هشاشة أنظمتنا الصحية".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت الى انه "تم تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي لتعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار بحيث يخصص جزء منها وقدره 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات"
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين: الازمة الناتجة عن فيروس كورونا فضحت هشاشة أنظمتنا الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.