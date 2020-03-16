عز الدين: الازمة الناتجة عن فيروس كورونا فضحت هشاشة أنظمتنا الصحية

أشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ إلى أن "مواجهة ​الأزمة​ الناتجة عن ​فيروس كورونا​ هي من مسؤولية أكثر من وزارة وليست ​وزارة الصحة​ فقط"، معتبرة أن "الازمة فضحت هشاشة أنظمتنا الصحية".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت الى انه "تم تعديل اتفاقية القرض المقدم من ​البنك الدولي​ لتعزيز النظام الصحي في ​لبنان​ لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون ​دولار​ بحيث يخصص جزء منها وقدره 39 مليون دولار لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات"