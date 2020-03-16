غريب: معركتنا مستمرة ومفتوحة ضد كل عميل وضد كل من يحميه

أشار رئيس "​الحزب الشيوعي​" ​حنا غريب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنهم "تركوا جثامين شهداء "جمول" والمناضل جورج ابراهيم عبدالله، وأفرجوا عن العميل ​عامر الفاخوري​"، معتبراً أن "هذا ليس قرار محكمة بل قرار اميركي نفذه نظام الكورونا السياسي وسلطته المرتهنة الخاضعة والمرتهنة له".

وأكد غريب أن "معركتنا مستمرة ومفتوحة ضد كل عميل وضد كل من يحميه، عهدنا لأرواح الشهداء الأسرى والمقاومين".