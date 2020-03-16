السفير اللبناني في فرنسا: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية

أكد سفير ​لبنان​ في ​فرنسا​ رامي عدوان أن "لا إصابات ب​فيروس كورونا​ بين أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا"، مشيرا إلى أن "​السفارة اللبنانية​ في فرنسا أنشأت خلية أزمة منذ بداية إنتشار الفيروس ونحن نلتزم بالتدابير والتوصيات التي تصلنا من الجهات المعنية في لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، رأى عدوان أن "لبنان سبق السلطات الفرنسية في الإجراءات للحد من إنتشار فيروس كورونا".