أكد سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان أن "لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا"، مشيرا إلى أن "السفارة اللبنانية في فرنسا أنشأت خلية أزمة منذ بداية إنتشار الفيروس ونحن نلتزم بالتدابير والتوصيات التي تصلنا من الجهات المعنية في لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، رأى عدوان أن "لبنان سبق السلطات الفرنسية في الإجراءات للحد من إنتشار فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير اللبناني في فرنسا: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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