الصايغ: لمبادرةٍ إنسانية تجاه السجناء حمايةً لصحتهم وصحة اهاليهم

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ إلى انه "تعزيزاً لضرورة التضامن الاجتماعي بين اللبنانيين، نأمل من السلطات القضائية و​وزارة العدل​ إطلاق مبادرةٍ إنسانية تجاه ​السجناء​ حمايةً لصحتهم وصحة اهاليهم. كأن يبادر ​القضاة​ إلى التساهل في عقوبة الحق العام وإطلاق سراح ما أمكن من الموقوفين بجنحٍ بسيطة وبجرائم أُسقط فيها الحق الخاص،ولا سيما ان المحاكم لا تعمل بوتيرة طبيعية بسبب وباء ​الكورونا​"، مضيفا :"فليتم إطلاق هؤلاء بسندات إقامة مع استمرار محاكماتهم حسبما تسمح به الظروف إنه زمن التضامن والتسامح، فنحن جميعنا في سجنٍ كبير".

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