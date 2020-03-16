النشرة: الإشتباه بإصابة زوجة عامل أجنبي بالسراي الحكومي بكورونا ونقله إلى المستشفى لاجراء الفحص

أكدت مصادر "النشرة" نقل عامل من الجنسية البنغلادشية يعمل في ​السراي الحكومي​ إلى المستشفى من أجل إجراء فحص ال​كورونا​، بعد الإشتباه بإصابة زوجته.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر من الطبيعي أن يفرض المزيد من الإجراءات في السراي الحكومي.