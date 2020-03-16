أكدت مصادر "النشرة" نقل عامل من الجنسية البنغلادشية يعمل في السراي الحكومي إلى المستشفى من أجل إجراء فحص الكورونا، بعد الإشتباه بإصابة زوجته.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر من الطبيعي أن يفرض المزيد من الإجراءات في السراي الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإشتباه بإصابة زوجة عامل أجنبي بالسراي الحكومي بكورونا ونقله إلى المستشفى لاجراء الفحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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