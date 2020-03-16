حاصباني: كان من الممكن الاستفادة من أموال تطوير المستشفيات الحكومية منذ 2019

أشار نائب رئيس الحكومة السابق ​غسان حاصباني​، إلى أن "الأموال التي كانت مخصصة منذ سنوات لتطوير ​المستشفيات الحكومية​، كان يجب الاستفادة منها منذ عام 2019".

ولفت حاصباني، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "​البنك الدولي​ يملك الجزء الأساسي من الأموال المخصصة لتطوير المستشفى الحكومي، في حين يملك البنك الإسلامي جزءاً آخر، ويمكن ل​مجلس الإنماء والإعمار​ الإستفادة منها لتطوير المستشفيات".

كما شدد على أنه "إذا تم استخدام الأموال، يمكن توسيع قدرات المستشفيات الحكومية، كذلك توسيع قدرة غرف العناية الصحية، ورفع أعداد الأجهزة التنفسية".