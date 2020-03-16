أشار نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، إلى أن "الأموال التي كانت مخصصة منذ سنوات لتطوير المستشفيات الحكومية، كان يجب الاستفادة منها منذ عام 2019".
ولفت حاصباني، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "البنك الدولي يملك الجزء الأساسي من الأموال المخصصة لتطوير المستشفى الحكومي، في حين يملك البنك الإسلامي جزءاً آخر، ويمكن لمجلس الإنماء والإعمار الإستفادة منها لتطوير المستشفيات".
كما شدد على أنه "إذا تم استخدام الأموال، يمكن توسيع قدرات المستشفيات الحكومية، كذلك توسيع قدرة غرف العناية الصحية، ورفع أعداد الأجهزة التنفسية".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: كان من الممكن الاستفادة من أموال تطوير المستشفيات الحكومية منذ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.