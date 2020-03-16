وزني: النيابة العامة مدعوة الى التحرك في ضوء قرار جمعية المصارف

أكد وزير المالية ​غازي وزني​، في تصريح صحافي، أن "قرار ​مجلس الوزراء​ هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار ​جمعية المصارف​ المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".

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