بلدية جبيل استكملت حملة التعقيم الدورية للحد من تفشي كورونا

استكملت بلديّة جبيل بيبلوس حملة التعقيم الدوريّة للحدّ من تفشّي "​فيروس كورونا​".

‏‎وبدأت بتعقيم ​كنيسة​ مار ماما-حبوب، جامع النور، ومسجد الإمام علي بن طالب، مركز الرعاية الصحيّة الأوّليّة-قسم جبيل، ومركز ​وزارة​ الشؤون الاجتماعيّة في جبيل، على أن تعقّم غداً مساجد وكنائس وأماكن أخرى في المدينة.

ولفتت ​البلدية​ الى ان "المواد المستخدمة في التعقيم هي مواد تقضي مئة في المئة على الجراثيم وبينها “فيروس كورونا"، لكن عدم الحجر الصحّي الذّاتي واستقبال الزوار يؤدي إلى إعادة ظهور "الفيروس"، لذلك نذكّر المواطنين الكرام بضرورة البقاء في المنزل وتفادي الاحتكاك المباشر مع الآخرين".