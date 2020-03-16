فوج حرس بيروت باشر بتنفيذ قرار منع التجمعات وإقفال المؤسسات والمحلات التجارية

باشر فوج حرس مدينة ​بيروت​ تسيير دورياته في مختلف شوارع وأحياء العاصمة لمنع التجمعات باشكالها كافة في الأماكن العامة والخاصة، و طلب من المواطنين والمقيمين في المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كما عملت عناصر الفوج بقيادة ضباطها على إخلاء الاسواق الشعبية واقفالالمؤسسات والشركات الخاصة والمحلات التجارية على اختلاف أنواعها، لاسيما في المناطق المكتظة ومنها ،سوق صبرا، ​وطى المصيطبة​، ​البربير​، ​كرم الزيتون​، ​زقاق البلاط​،، البدوي، ​الرميل​، ​مار مخايل​، ساحةساسين، راس بيروت، خندق الغميق، حي اللجا، ​البسطا التحتا​، ​البسطا الفوقا​، الوتوات، ​بربور​، النويري،شارع ​مار الياس​ التجاري، ​الجامعة العربية​، عفيف الطيبي، وطى المصيطبة، الضناوي، على أن تستمر الدوريات على مدار الساعة في كافة شوارع وأحياء ​مدينة بيروت​ وعلى طول الكورنيش البحري للمدينة .

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