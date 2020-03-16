نفذ الأسرى المحررون اعتصاما أمام ​المحكمة العسكرية​، استنكارا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة، الذي صدر اليوم، وقضى بإسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي ​عامر الفاخوري​ المعروف باسم جزار ​الخيام​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام للأسرى المحررين أمام المحكمة العسكرية استنكارا لإسقاط التهم بحق الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.