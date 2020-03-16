القوات: قرار حسن سحب اذن مزاولة المهنة من الطبيب مراد كيدي

أشارت مصلحة الأطباء في حزب "القوات اللبنانية، في بيان لها، إلى أن "وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ طالعنا بقرار اقل ما يقال عنه انه كيدي وذو ابعاد سياسية ويقضي بسحب اذن مزاولة المهنة من الطبيب محمد هادي مراد".

وأكدت أن " زمن كمّ الافواه قد ولّى الى غير رجعة"، لافتة إلى أننا "كنا نتمنى على الوزير ان يرد على تساؤلات الدكتور هادي بشكل علمي وان يستفيد من كل ملاحظة يطلقها ذوي الاختصاص لمواجهة هذا الوباء الذي تعتبر ​وزارة الصحة​ بشكل عام والوزير بشكل خاص المسؤولين عن مواجهته، حيث أتت الإجراءات متأخرة باعتراف القاصي والداني".

وطالبت حسن بسحب القرار والتحلي برحابة الصدر وقبول الملاحظات بإنفتاح لما فيه الخير العام، متعهدة "متابعة هذا الموضوع الى حين احقاق الحق والعودة عن هذا القرار المجحف بحق كل اللبنانيين الاحرار، ونشد على ايدي الدكتور محمد هادي مراد الذي يتابع وبشكل موضوعي كل إجراءات محاربة هذا الوباء".