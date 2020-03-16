شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن بمقر أمانة القاهرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مساء اليوم، الاثنين، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، بمقر أمانة القاهرة، بأمناء الأقسام بالقاهرة، جاء ذلك اللواء بحضور النائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، والنائب محمد ماهر، أمين القاهرة، والدكتور محب الرافعي أمين مساعد محافظة القاهرة، والطاهر سليم أمين مساعد القاهرة.

وشدد "رشاد" خلال اللقاء على ضرورة رفع كافة تنظيمات الحزب بالمحافظات درجة الاستعداد القصوى دعمًا لخطط الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجنيب الوطن وشعبه مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الأمانة بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزًا لمعركة الوعي.

كما شهد اللقاء الحديث عن خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

كما أشار رشاد، إلى حركة التغييرات الأخيرة التي شهدتها أروقة الحزب، حيث أكد أنها كانت في الصالح العام، وأن الحزب يترأسه الآن قامة دستورية كبيرة، وأنه لن يكون هناك أي تغيير في الفترة المقبلة في المحافظات إلا في الظروف الطارئة فقط.

Advertisements