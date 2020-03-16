إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الإيطالية إن 349 شخصا فارقوا الحياة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.

وأفاد وسائل إعلام إيطالية، في وقت سابق من نهار اليوم، بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.

وصرح مستشار رعاية الصحية بمنطقة لومبارديا، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.