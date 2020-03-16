في استفزاز جديد.. الجبهة الانفصالية تجمع قياداتها في المنطقة العازلة

في استفزاز جديد، واستغلال لانشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، أعلنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية عن تجمع جديد لقيادتها، في “بئر الحلو”، وهي منطقة ضمن المنطقة العازلة من الصحراء المغربية.

ووصل زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، مساء أمس الأحد، لبئر الحلو، رفقة عدد من رموز الانفصال، للإشراف، اليوم الاثنين، عن تنصيب ما تدعي الجبهة أنه “مجلس وطني”.

يشار إلى أن الجبهة الانفصالية كانت قد أقدمت على خطوة مماثلة في نفس الفترة من العام الماضي، إذ أجرت مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، وهو ما استفز المغرب، ووجه على إثره رسالة شديدة اللهجة إلى جبهة “البوليساريو” الانفصالية على لسان ممثله الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال، قال فيها “إن البوليساريو، ومن يقف خلفها يجب أن تدرك أن “العالم قد تغير، وأن زمن الانفصال ولى”، مؤكدا أن الحكم الذاتي يظل “الحل الوحيد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واعتبر هلال، خلال ذات الرد، الذي كان قد بعثه المغرب من مقر الأمم المتحدة أن “التوافق هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع، والحكم الذاتي هو الحل الوحيد، الذي يمكن أن نأمله”، داعيا “البوليساريو” إلى “طي صفحة الخطابات المجترة، والمواقف الإيديولوجية” ، قبل أن يضيف: “إن العالم قد تغير، وزمن الانفصال ولى”.