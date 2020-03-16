جهات المغرب تُساهم بـ150 مليار سنتيم في صندوق مواجهة جائحة “كورونا”

قررت مختلف جهات المملكة المساهمة بمبلغ قدره 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) في الصندوق الخاص الذي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك عقب اجتماع انعقد بمقر جمعية جهات المغرب، ضم مختلف رؤساء هذه الأخيرة وخصص لمدارسة التدابير الواجب اتخاذها للمساهمة في جهود الدولة لمواجهة الفيروس الذي أعلن عنه كجائحة عالمية.

ويتألف المبلغ المذكور من مليار درهم مصدرها الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، بينما سيجلب باقي المبلغ (500 مليون درهم) من الميزانيات الخاصة بالجهات.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي تجند كامل مجالسها للإنخراط في جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لمواجهة هذه الجائحة.