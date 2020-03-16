منظمة الصحة العالمية: كورونا أسوأ تحد يواجهه العالم.. ولم نسجل أي وفايات له في صفوف الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية،اليوم الإثنين، أن وباء كورونا المستجد، يشكل “أسوأ تحد يواجهه العالم اليوم”، وشددت على ضرورة أن تكون محاربة المرض “الشغل الشاغل للجميع”.

وكشفت المنظمة في مؤتمر صحافي في جنيف، أن كوفيد-19 “عدو مشترك وأن وحدة العالم أمامه ستحطمه”، واصفة الوباء بأنه “أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا”.

وقالت إن عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس حول العالم تجاوز ما سجل في الصين، التي انطلق منها كورونا في ديسمبر الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي وفيات في صفوف الأطفال حتى الآن جراء كوفيد-19 الذي لا يشكل خطرا كبيرا على الصغار. وقد يصاب الأطفال بالفيروس ويجعلهم ناقلين له، لكنه لم يفتك بأي ممن أصيبوا به.

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وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 168 ألفا و250 حول العالم بينما وصل عدد الوفيات إلى 6501 في 142 بلدا ومنطقة الإثنين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا.

وأما الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا 1809 وفاة و24747 إصابة، تليها إيران 724 وفاة و13983 إصابة، ومن ثم إسبانيا 288 وفاة و7753 إصابة، تلحقها فرنسا 127 وفاة و5423 إصابة.