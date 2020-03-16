محمد الريفي عالق بمصر نتيجة إجراءات التصدي لفيروس “كورونا”

كشف الفنان محمد الريفي، أمس الأحد، أنه وجد نفسه عالقا، وزوجته في مصر، جراء تعليق الرحلات من وإلى المغرب، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وعبر الريفي عن صدمته بالقرار، لكنه عبر في الآن نفسه عن احترامه للخطوة، التي أقدم عليها المغرب.

وكتب الريفي على حسابه في أنستغرام :”أنا والمدام هنا في مصر منقدروش نسافرو المغرب بحالنا بحال مغاربة العالم أكيد تصدمنا ولكن تنحتارمو قرار الدولة والدينا متخافوش علينا المغاربة ردو البال لراسكم عاش الملك”.

وأرفق الريفي تدوينته بوسم #خليك_فالدار، وهو الخاص بحملة تحث المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة ليتمكن المغرب من السيطرة على انتشار الوباء.