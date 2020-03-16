ينقل العدوى بعد شفائه.. الصحة العالمية: لا يجب السماح بزيارة المعافى من كورونا إلا بتوجيهات منا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بإمكانهم نقل العدوى بعد تعافيهم منه.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، قبل قليل، إن “الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيرهس كورونا، ينقلون العدوى إلى أشخاص آخرين بالرغم من شفائهم”.

ودعا المتحدث السلطات المختصة في جميع الدول إلى عدم السماح للزوار بزيارة الأشخاص الذين تعافوا، “إلا بعد فترة طويلة، وبعد صدور توجيهات رسمية إضافية من منظمة الصحة العالمية”.

وطالب المتحدث ذاته مقدمي الرعاية الصحية للمصابين، بالالتزام بتوجيهات المنظمة الصحية التي ذكر منها “إعطاء الأهمية أكثر للحالات الشديدة”، على أساس أن يظل الأشخاص المصاوبون بّكل خفيف في البيوت ويمارسوا العزل الذاتي، في حال عدم توفر المنشآت الكافية لإيوائهم.

وأوصى مقدمي الراعية الصحية أيضاً بارتداء الكمامات عند تواجدهم مع بعضهم، ونصح بعد استخدام نفس السرير للأشخاص المصابين، بالإضافة إلى فصل الشخص السليم الذي ليس لديه أية أعراض عن المشتبه في إصابتهم.