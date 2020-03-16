السلطات الموريتانية تتدخل لإجلاء رعاياها من المغرب وولد الغزواني يرسل طائرتين

على خلفية اتخاذ المغرب لقرار وقف كافة الرحلات الجوية، والبحرية الخاصة بنقل المسافرين، بشكل كلي، انسجاما مع الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا، تدخلت موريتانيا لإجلاء مواطنيها من المغرب.

ونقل موقع “صحراء ميديا”، الموريتاني، أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر تعليمات بإرسال طائرتين إلى المغرب، لإجلاء مواطني بلاده العالقين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرتين غادرتا مطار نواكشوط “أم التونسي”، بعد منتصف ليلة أمس الأحد، من أجل عودة المواطنين الموريتانيين إلى بلادهم، اليوم الاثنين، وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات المغربية.

وبدأ الطلاب الموريتانيون، والمواطنون الراغبون في السفر، في التنسيق للصعود على متن الرحلتين، وذلك عبر مطار محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء.

يشار إلى أن المغرب يحتضن عددا كبيرا من الطلاب الموريتانيين، الذين يتابعون دراستهم في مختلف الجامعات المغربية، بالإضافة إلى عدد من المقيمين منهم في المغرب.