برشلونة يحدد أول الراحلين في الصيف!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني بدأت تخطط للموسم الكروي القادم، وهي تسعى للاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين الحاليين في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة استقر على رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والاستفادة من القيمة المالية لتدعيم الصفقات الجديدة.

ووضع برشلونة أومتيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن مشاكله البدنية تسببت في عدم تلقيه أي عروض، ومع ذلك أظهر قدرًا من الاتساق هذا الموسم، ويعتقد النادي أنها اللحظة المثالية لبيعه.

وانضم أومتيتي للبارسا قادمًا من ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو في 2016، وتم تجديد عقده في 2018 قبل المونديال، حيث كان الشرط الجزائي في عقده منخفضًا، وكان بإمكانه الرحيل بثمن بخس.

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ولكن عقب التجديد ومشاركته في تتويج فرنسا بلقب المونديال في روسيا، بدأت مشاكله في الركبة وغاب عن الكثير من المباريات، حيث رفض الخضوع لعملية جراحية.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من إعجاب كيكي سيتين المدير الفني الحالي بأومتيتي والذي فضله على لينغليت هذا الموسم، لكنه يعرف نوايا النادي وأعطى الضوء الأخضر لرحيله.

وتابعت الصحيفة "أومتيتي يملك عرضًا واحدًا من ناد غير معروف، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد هو من سيقاتل لضمه، ويريد برشلونة ضم قلب دفاع جديد يلعب بالقدم اليسرى، وصغير السن".