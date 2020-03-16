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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: روح الفريق عنصر أساسي في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
محمد بن زايد
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن روح الفريق تمثل عنصرا أساسيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وانتشر في 148 دولة حول العالم.
وكتب محمد بن زايد على "تويتر": "بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب، الذي نواجهه ومعنا العالم، لكن نحتاج الى الصبر"، مضيفا: "الإمارات ولله الحمد أوضاعها أفضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر".
وتسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" في إصابة 98 شخصا في الإمارات.
ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
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