شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق دخول الأجانب إلى أراضيها والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 صورة أرشيفية قررت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم ذلك من من 18 مارس إلى 1 مايو.

ولن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

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