شكرا لقرائتكم خبر عن وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 مارك اسبر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.





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