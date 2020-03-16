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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تغلق 4 مواقع دينية رئيسية بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
صورة أرشيفية
أغلقت إيران أربعة مواقع دينية رئيسية في كافة أنحاء البلاد اليوم الإثنين؛ كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد الإعلام الرسمي.
وذكر التلفزيون الرسمي أنه ”بناء على أوامر لجنة مكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة، أغلق مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة في قم ومرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران حتى إشعار آخر“.
وأفادت وكالة ”إرنا“ الرسمية، أن مسجد جمكران في قم أعلن في بيان منفصل أنه سيغلق أبوابه أيضا.
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