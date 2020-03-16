إيران تغلق 4 مواقع دينية رئيسية بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أغلقت إيران أربعة مواقع دينية رئيسية في كافة أنحاء البلاد اليوم الإثنين؛ كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد الإعلام الرسمي.



وذكر التلفزيون الرسمي أنه ”بناء على أوامر لجنة مكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة، أغلق مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة في قم ومرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران حتى إشعار آخر“.

وأفادت وكالة ”إرنا“ الرسمية، أن مسجد جمكران في قم أعلن في بيان منفصل أنه سيغلق أبوابه أيضا.