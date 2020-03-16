شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني يدعو السكان إلى البقاء في المنازل والان مع التفاصيل

فرانك فالتر شتاينماير

وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية: ”ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!“، مضيفا أن هذه الإجراءات ”ضرورية، أرجوكم احترموها!“، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.

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