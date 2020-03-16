شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 صورة أرشيفية حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على رفع العقوبات عن إيران فورا، في الوقت الذي تتصدى فيه طهران لتفشٍ متزايد لفيروس كورونا.

Advertisements وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية على تويتر: ”استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء، وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية“. وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرون. وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست دول كبرى. وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه خمسة مليارات دولار؛ للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.