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المغرب تغلق المساجد ابتداء من اليوم

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أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى في المغرب اليوم فتوى تقضي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع مساجد المملكة المغربية.

وأعلن بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أن هذه الفتوى تأتي بناءً على طلب الفتوى الذي أصدره الملك محمد السادس بالنظر إلى الضرر الذي بات يشكله فيروس .

وأضاف البيان أن هذا الإجراء المؤقت جاء استلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان ودفع المضرة.

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