شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تغلق المساجد ابتداء من اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أن هذه الفتوى تأتي بناءً على طلب الفتوى الذي أصدره الملك محمد السادس بالنظر إلى الضرر الذي بات يشكله فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء المؤقت جاء استلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان ودفع المضرة.
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