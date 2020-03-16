شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ينفي تسجيل إصابة مؤكدة بكورونا في عدن والان نبدء بالتفاصيل

نفى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمني لشؤون الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن .

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الوزارة تلقت اليوم بلاغاً من مستشفى مصافي عدن تفيد بوجود حالة يعاني صاحبها المصاب بداء السكري من حمى وصعوبة في البلع، مشيراً إلى أنه تم تكليف فريق من الترصد الوبائي بالوزارة ومكتب الصحة في عدن بشأن فحص الحالة .

وأضاف أن تقييم الحالة حسب معايير منظمة الصحة العالمية أظهرت وجود حمى خفيفة إلى متوسطة لدى المريض الذي وصل من مصر بتاريخ 7 مارس الجاري، لافتاً النظر إلى أن الفريق طلب من المريض -كإجراء احترازي - ملازمة منزله وعدم الاختلاط بالناس خلال مدة الحجر التي تستمر أربعة أيام بعد أخذ عينة لفحصها بالمختبر المركزي يوم غدٍ، حيث ستجري متابعة حالته خلال أيام الحجر من قبل الوزارة ومكتب الصحة في عدن .