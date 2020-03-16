وزارة التعليم تعلن إجراءات احترازية لطلبة الإجازات الدراسية

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، عن إجراءات احترازية لطلبة الإجازات الدراسية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، مؤكدة أن الاجراءات تتضمن النقل من خارج العراق إلى داخله.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الاجراءات الاحترازية تتضمن السماح للموظفين ممن فتح ملف دراسي في دائرة البعثات للدول كافة بالعودة الى دوائرهم بعد استحصال الموافقات الأصولية ومعالجة اوضاعهم من حيث المباشرة والانفكاك من جهات تنسيبهم".

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وأضافت أنه "بالإمكان تقديم طلبة الإجازات الدراسية خارج العراق طلباتهم عن طريق حساباتهم الشخصية من خلال المنظومة الإلكترونية"، مشيرة الى أن "الاجراءات تتضمن أيضاً النقل من خارج العراق إلى داخله وفق الشروط والضوابط الخاصة بهذا الجانب".

واكدت الوزارة "إمكانية تأجيل الدراسة من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ الى العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ في حالة عدم انفكاك الموظف من وظيفته ويعود تقدير ذلك الى جهة ايفاده".