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الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١٤٥ نموذجاً لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) بلغت ست حالات موزعة حالتين في بغداد / الكرخ، وحالة واحدة في مدينة الطب وحالة واحدة في الديوانية وحالتين في النجف"، مؤكدة وجود "حالة وفاة واحدة".


وأوضحت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٣٣ إصابة ( بإضافة اقليم كردستان) ومجموع حالات الشفاء ٣٢ "، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغ ١٠ حالات".

وأكدت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مشددة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة".

ودعت الوزارة، الجهات المعنية كافة إلى "محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".


وأهابت بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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