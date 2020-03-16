محافظ نينوى يعلن استئناف الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، عن استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم غد الثلاثاء.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم غد الثلاثاء 17/3/2020 في محافظة نينوى".
وأعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اول امس السبت، عن تعطيل الدوام وفرض حظر على التجوال في المحافظة امس واليوم.
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