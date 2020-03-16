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وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس .
وذكر البنتاغون في بيان، انه "تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح .

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