الصحة تعلن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في العراق من ضمنها اقليم كردستان".

وأشار الجميلي الى "وضع آليات للسيطرة على الوافدين وعدد الإصابات بكورونا ضمن الحدود المقبولة".



وابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة.