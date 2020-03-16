اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق.
وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في العراق من ضمنها اقليم كردستان".
وأشار الجميلي الى "وضع آليات للسيطرة على الوافدين وعدد الإصابات بكورونا ضمن الحدود المقبولة".
وابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة.
وأشار الجميلي الى "وضع آليات للسيطرة على الوافدين وعدد الإصابات بكورونا ضمن الحدود المقبولة".
وابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.