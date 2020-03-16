الولايات المتحدة تجري أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة أجرت اليوم الاثنين أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن 3 متطوعين آخرين تلقوا اللقاح التجريبي اليوم، مشيرة إلى أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا وستقدم جرعتين كل شهر على حدة.
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"COVID-19"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انفجار الفيروس المستجد من الصين وانتشر عبر الكرة الأرضية.
وصرحت ليزا جاكسون، رئيسة دراسة كايزر الدائمة: "نحن فريق فيروس كورونا الآن.. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".
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