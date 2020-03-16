تعرف على تفاصيل أول تجربة بشرية للقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة إجراء أول تجربة بشرية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقالت وكالة أسوشيتد برس الامريكية إن الباحثين الأمريكيين أعطوا أولى جرعات اللقاح التجريبي لفيروس كورونا الجديد لأول شخص.

وأضافت أن العلماء في معهد "Kaiser Permanente Washington" في سياتل ينتظرون بقلق نتائج الاختبار الأول للقاح الذي تم تطويره في وقت قياسي منذ بدء العمل عليه.

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ونقلت عن الدكتورة ليزا جاكسون مديرة الدراسة الدائمة في كايزر عشية التجربة إن الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة.

وقالت الوكالة إن أول مشاركة في الدراسة، وهي مدير عمليات في شركة تقنية صغيرة ، تلقت الحقن داخل غرفة الفحص. وجاء ثلاثة آخرون في الصف التالي للاختبار الذي سيعطي في نهاية المطاف 45 متطوعًا جرعتين، كل شهر على حدة.

كلنا نشعر بالعجز. قالت جنيفر هالر، 43 سنة ، من سياتل، وهي تنتظر تلقي جرعة اللقاح: "إنها فرصة رائعة بالنسبة لي لفعل شيء ما".

وهالر هي أم لمراهقين اثنين وقالت إنهما 'يعتقدان أنه أمر رائع' أن تشارك والدتهما في الدراسة.