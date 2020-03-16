تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 3 دول عربية وأخرى غربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى مصر وبريطانيا وأيرلندا وسويسرا والسعودية والإمارات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "أوقفنا رحلات الطيران إلى 6 دول أخرى هي مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية أيرلندا والإمارات".

وأضاف "لم نسجل أي حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث إذ لدينا مرضى يعانون من صعوبات في التنفس"، وتابع "شخصنا إصابات جديدة بفيروس كورونا سأعلن عنها لاحقا".

ومن جهتها، أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية، اليوم الاثنين، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس كورونا.